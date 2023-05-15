В оккупированном Крыму напомнили, что это – Украина: что там устроили активисты (фото)

Активисты уверены, что "вскоре наше солнце взойдет в украинском Крыму".

В оккупированном Крыму активисты движения "Жовта Стричка" провели акцию с напоминанием, что полуостров является частью Украины.

Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стричка".

Активисты движения "Жовта Стричка" разместили более 280 плакатов и желтых лент в оккупированных крымских городах: Симферополе, Севастополе, Ялте и Судаке. Отмечается, что все происходит на фоне действия контрразведывательного режима на полуострове.

"Крым – неотъемлемая часть Украины! Активисты движения "Жовта Стричка" не сдаются, несмотря на давление оккупационных властей, они продолжают работать и поддерживать Украину в этот трудный период", – говорится в заявлении представителей движения.

Там уверены, что "вскоре наше солнце взойдет в украинском Крыму".

Что происходит в Крыму

Российские оккупанты в Крыму продолжают возводить фортификационные сооружения в ожидании контрнаступления украинских войск. Так, члены партизанского движения "Атеш" посетили позиции врага и показали, из чего они состоят.

Заметим, что командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов заявил о наращивании средств ПВО после недавних взрывов в Крыму.

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