В оккупированном Крыму от взрыва цистерны для нефтепродуктов погиб рабочий

Погиб рабочий, который производил сварку цистерны, где раньше хранились нефтепродукты.
В оккупированном Крыму в городе Щелкино при проведении сварочных работ 3 июня взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов. В результате чего погиб рабочий.
Об этом сообщила оккупационная власть аннексированного полуострова.
Известно, что на месте работало несколько рабочих. Но внезапно во время проведения сварочных работ цистерна взорвалась и один мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
"Во время проведения работ остатки паров топлива, находящегося в емкости, вошли в реакцию с искрой газосварочного аппарата, в результате чего произошел хлопок остатка газовоздушной смеси. Один из работников предприятия получил травмы элементами разрушенной конструкции бочки, от чего скончался на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности. Во время следствия должны установить все обстоятельства происшествия, в частности, планируют дать оценку соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии.
Напомним, ранее под российским Таганрогом произошла авария во время работ на очистных сооружениях канализации. При очистке коллектора произошло выброса метана, есть погибшие.