В оккупированном Крыму отключат интернет: что известно

Мобильный интернет

В Крыму оккупационные власти планируют отключить мобильный интернет более чем на неделю.

Об этом сообщает движение сопротивления «Желтая лента» в Telegram.

Так называемое «министерство» внутренней политики, информации и связи Крыма отметило, что ранее интернет уже отключали на несколько суток, поэтому на этот раз сроки отключения могут быть значительно более длительными — более семи дней.

Кроме мобильного интернета, существует вероятность централизованного замедления работы Wi-Fi сетей, поскольку все провайдеры в Крыму контролируются российскими властями.

Украинские активисты из движения «Желтая Лента» совместно с экспертами сейчас разрабатывают альтернативные методы связи для жителей полуострова, чтобы они могли оставаться на связи несмотря на ограничения.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин «не исключает», что Украина может «сохранить суверенитет» над Херсонской и Запорожской областями при условии, что она предоставит России доступ в Крым через них.