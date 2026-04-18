ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
382
Время на прочтение
1 мин

В оккупированном Крыму поражены сразу три российских корабля

Среди поврежденных ударами вражеских судов — два больших десантных корабля.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Большой десантный корабль "Ямал"

Бойцы «Альфы» СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории Крыма, во время которой поражены сразу три военных корабля Черноморского флота России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе подтвердили попадание в такие вражеские судна:

  • большой десантный корабль «Ямал»;

  • большой десантный корабль «Азов»:

  • военный корабль неустановленного типа.

По информации, которая требует уточнения, в результате спецоперации СБУ также был поражен противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок».

Кроме того, беспилотники «Альфы» СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы «Дельфин», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуары с топливом на нефтебазе «Югторсан».

«СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым», — отметили в спецслужбе.

Напомним, город Севастополь во временно оккупированном Крыму окутали клубы черного дыма от пожара, местные жители жалуются на вонь от копоти в воздух. Пожар возник на нефтебазе, расположенной в Казачьей бухте, после массированной атаки беспилотников в ночь на 18 апреля.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie