В оккупированном Крыму поражены сразу три российских корабля
Среди поврежденных ударами вражеских судов — два больших десантных корабля.
Бойцы «Альфы» СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории Крыма, во время которой поражены сразу три военных корабля Черноморского флота России.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе подтвердили попадание в такие вражеские судна:
большой десантный корабль «Ямал»;
большой десантный корабль «Азов»:
военный корабль неустановленного типа.
По информации, которая требует уточнения, в результате спецоперации СБУ также был поражен противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок».
Кроме того, беспилотники «Альфы» СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы «Дельфин», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуары с топливом на нефтебазе «Югторсан».
«СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым», — отметили в спецслужбе.
Напомним, город Севастополь во временно оккупированном Крыму окутали клубы черного дыма от пожара, местные жители жалуются на вонь от копоти в воздух. Пожар возник на нефтебазе, расположенной в Казачьей бухте, после массированной атаки беспилотников в ночь на 18 апреля.