В оккупированном Крыму поражены сразу три российских корабля

Большой десантный корабль "Ямал"

Бойцы «Альфы» СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории Крыма, во время которой поражены сразу три военных корабля Черноморского флота России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе подтвердили попадание в такие вражеские судна:

большой десантный корабль «Ямал»;

большой десантный корабль «Азов»:

военный корабль неустановленного типа.

По информации, которая требует уточнения, в результате спецоперации СБУ также был поражен противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок».

Кроме того, беспилотники «Альфы» СБУ повредили блок антенн коммуникационной системы «Дельфин», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуары с топливом на нефтебазе «Югторсан».

«СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым», — отметили в спецслужбе.

Напомним, город Севастополь во временно оккупированном Крыму окутали клубы черного дыма от пожара, местные жители жалуются на вонь от копоти в воздух. Пожар возник на нефтебазе, расположенной в Казачьей бухте, после массированной атаки беспилотников в ночь на 18 апреля.