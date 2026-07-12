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В оккупированном Крыму произошел блекаут — СМИ
Также о проблемах с электроснабжением есть на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 июля исчез свет.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Крымский ветер», со ссылкой на местных жителей.
По информации очевидцев, полностью обесточен Симферополь, а в Бахчисарае и Севастополе электроснабжение исчезло частично.
Также об отсутствии света сообщают жители Алушты, Керчи, Феодосии и Ялты.
Позже телеграмм-канал сообщил, что свет исчез на всем полуострове.
Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксированы и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что системные украинские удары критически нарушили поставки российских войск на юге и спровоцировали во временно оккупированном Крыму масштабный коллапс и настоящую панику среди россиян.
Мы ранее информировали, что Украина планомерно «отрезает» временно оккупированный Крым от российского довольствия, превращая полуостров с военного тыла РФ в логистический остров.