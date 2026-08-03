В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов и возможном попадании в нефтебазу

Крым

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Вечером 2 августа и ночью против 3 августа в ряде районов временно оккупированного Крыма прогремели взрывы, российские мобильные огневые группы пытались сбить беспилотники.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

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Около 22:00 взрыв прогремел в поселке Черноморское, после чего была слышна стрельба. Приблизительно в 22:30 о взрывах сообщили жители Евпатории. Еще три мощных взрыва якобы прогремели в Сакском районе.

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В Феодосии местные жители слышали пролет беспилотников и мобильные огневые группы. По предварительной информации канала, в районе города могло произойти попадание вблизи нефтебазы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В 01:02 два взрыва подряд прогремели в Симферополе. В то же время движение по Керченскому мосту временно перекрыли.

В Керчи сообщали о большом количестве беспилотников, стрельбе и мощных взрывах. Один из них прозвучал в районе горы Митридат.

Оккупационные власти Крыма на момент публикации не сообщали о возможных последствиях атаки. Информация о попадании и повреждении уточняется.

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Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

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