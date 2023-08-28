В оккупированном Крыму растет недовольство российской мобилизацией: увеличение финансовой мотивации не помогает

Население временно оккупированного Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российские оккупационные войска.

Как стало известно Центру Национального Сопротивления по своим источникам, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии.

По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета.

Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на местные настроения.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина, вероятно, будет увольнять Крым военным путем, если Россия "не поймет, что ей нужно пойти".

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