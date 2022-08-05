В оккупированном Крыму разбился грузовик с краденым в Украине зерном: видео

На объездной трассе временно оккупированного Севастополя КАМАЗ с прицепом устроил массовое ДТП, в котором погиб один человек и два десятка получили повреждения.
В четверг, 4 августа, в оккупированном Крыму КАМАЗ с прицепом, перевозившим краденое в Украине зерно, столкнулся с девятью легковыми и одним грузовым автомобилем.
Об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошла около 13-го километра автодороги "Севастополь — Инкерман".
В результате ДТП один человек погиб. По информации регионального управления МЧС России, всего пострадали более 20 человек, среди которых — трое детей. Пострадавшие госпитализированы.
Предварительно сообщают, что причиной стала неисправность тормозной системы грузовика, перевозившего зерно, очевидно, похищенное с территории Украины.
На видео, снятом очевидцем, видно, как КАМАЗ таранит машины, потом загорается и едет дальше, оставляя за собой огненную полосу на дороге, выкатывается на мост и наконец-то останавливается.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).
Напомним, оккупанты на временно захваченных территориях Запорожья продолжают похищение украинского зерна.
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