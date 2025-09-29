ТСН в социальных сетях

Украина
123
1 мин

В оккупированном Крыму раздались взрывы: атакована нефтебаза

Последствия поражения нефтебазы в Крыму устанавливаются.

Катерина Сердюк
Горит нефтебаза в Феодосии

Горит нефтебаза в Феодосии

Во временно оккупированном Крыму 29 сентября прогремели взрывы. Предварительно атакована нефтебаза.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

«Феодосия. Прилетело по нефтебазе», - написал он.

Детали ожидаем со временем.

Ранее в оккупированном Крыму сообщили о достаточно «сложной ситуации» с горючим. Сеть заполнилась видео с очередями на заправках.

По данным российских СМИ, в Крыму перестала продавать бензин половина АЗС.

Предварительно причиной является новая тактика украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями. Традиционно оккупационные власти призывают сохранять спокойствие. Однако СМИ сообщают, что этот кризис – рекордные масштабы.

Напомним, 21 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы . Серию взрывов слышали местные жители, а в районе поселка Форос бушевал пожар.

Предварительно удар повредил часть элитного комплекса для отдыха партийной и военной верхушки. Речь идет о территории санатория «Форос Терлецкий». Там предварительно есть пострадавшие и погибшие.

123
