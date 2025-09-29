- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
В оккупированном Крыму раздались взрывы: атакована нефтебаза
Последствия поражения нефтебазы в Крыму устанавливаются.
Во временно оккупированном Крыму 29 сентября прогремели взрывы. Предварительно атакована нефтебаза.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
«Феодосия. Прилетело по нефтебазе», - написал он.
Детали ожидаем со временем.
Ранее в оккупированном Крыму сообщили о достаточно «сложной ситуации» с горючим. Сеть заполнилась видео с очередями на заправках.
По данным российских СМИ, в Крыму перестала продавать бензин половина АЗС.
Предварительно причиной является новая тактика украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями. Традиционно оккупационные власти призывают сохранять спокойствие. Однако СМИ сообщают, что этот кризис – рекордные масштабы.
Напомним, 21 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы . Серию взрывов слышали местные жители, а в районе поселка Форос бушевал пожар.
Предварительно удар повредил часть элитного комплекса для отдыха партийной и военной верхушки. Речь идет о территории санатория «Форос Терлецкий». Там предварительно есть пострадавшие и погибшие.