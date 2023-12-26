В оккупированном Крыму раздались взрывы: захватчики перекрыли мост через Керченский пролив

В ночь на 26 декабря российские захватчики перекрыли в Крыму мост через Керченский пролив, а местные жители сообщают о взрывах на полуострове.

Об этом идет речь в сообщении российских средств массовой пропаганды.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики призвали "находящихся на мосту и в зоне осмотра", "сохранять покой и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Кроме того, жители Феодосии в соцсетях сообщили о взрывах в городе. Люди пишут, что взрывы слышны со стороны порта.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Крыму кафиры вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников.

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