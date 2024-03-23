В оккупированном Крыму раздаются взрывы: перекрыт мост через Керченский пролив

В оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

Также читайте Разведка Британии объяснила, почему Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота РФ в Крыму

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер ".

"В Севастополе в военных частях раздается тревога. Из Бельбека в воздух подняты истребители, сообщают наши корреспонденты", — говорится я в сообщении.

Позже сигнал воздушной тревоги раздался в воинских частях Джанкоя.

Кроме того, сообщается о взрывах в поселке Черноморское, Севастополе и на аэродроме в Бельбеке.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Британия советует Украине сосредоточиться на ударах по Крыму и отложить контрнаступление.

Читайте также: