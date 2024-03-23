В оккупированном Крыму раздаются взрывы: перекрыт мост через Керченский пролив

Взрывы раздаются в разных частях полуострова.
В оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.
Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер ".
"В Севастополе в военных частях раздается тревога. Из Бельбека в воздух подняты истребители, сообщают наши корреспонденты", — говорится я в сообщении.
Позже сигнал воздушной тревоги раздался в воинских частях Джанкоя.
Кроме того, сообщается о взрывах в поселке Черноморское, Севастополе и на аэродроме в Бельбеке.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом.
Кроме того, мы ранее информировали, что Британия советует Украине сосредоточиться на ударах по Крыму и отложить контрнаступление.
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