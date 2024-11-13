В оккупированном Крыму "самовольно" обрушился автомобильный мост: видео

В момент инцидента на мосту был грузовик и легковушка.

В среду, 13 ноября, на территории оккупированного Крыма обрушился мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово.

Видео с места происшествия публикуют Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах виден грузовик, который стоит на обрушенном мосту, и легковушка, которая перевернулась на крышу, упав вниз.

В оккупированном Крыму обрушился автомобильный мост

В момент инцидента других транспортных средств на мосту вроде бы не было.

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Пострадали два человека, один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Точной причины этого инцидента пока не называют. Представитель оккупационного правительства, так называемый "министр транспорта Крыма" Александр Овдиенко заявил, что мост обрушился "самовольно".

Для продолжения движения транспорта устроен объезд через населенные пункты: Маслово – Завет-Ленинский – Ермаково.

Место расположения обрушенного моста на карте

Напомним, в Севастополе ликвидировали еще одного военного преступника – руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Его автомобиль взорвался во время движения по оккупированному городу.

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