В оккупированном Крыму снова потоп: в Керчи проводят эвакуацию населения

После проливных дождей в зоне риска подтопления оказались около 40 частных домов.

В пятницу, 13 августа, в оккупированной Керчи началась эвакуация жителей из зон подтопления, возникших после мощных дождей, которые начались накануне. За вчерашнюю ночь и сегодняшний день выпало почти две месячные нормы осадков.

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на местных спасателей, сейчас в Керчи эвакуированы 10 жителей города, 4 из которых дети. Временно их разместили в детской школе искусств, решается вопрос о расселении эвакуированных в отеле.

Сообщается, что в целом развернуто 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек.

На оккупированном полуострове объявлено штормовое предупреждение. В четверг, 12 августа, на востоке Крыма подтопило 170 придомовых территорий. В ночь на пятницу водой затопило центральные улицы Керчи, утром на маршруты не смогли выехать троллейбусы. В городе также подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод.

Наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ждут в течение сегодняшнего дня и в ночь на субботу, 14 августа.

Всего в Крыму в результате обильных и мощных осадков затопило уже 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объектов в 43 населенных пунктах. Повреждено 30 мостов и более 72 километров дорог. Ущерб предварительно оценен в 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, в оккупированном Крыму уже третьи сутки не утихает мощный ливень, в результате чего затопило трассу "Таврида", которая ведет от построенного оккупантами Крымского моста в Севастополь.

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