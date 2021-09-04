В оккупированном Крыму у здания ФСБ РФ задержали более 40 человек (фото, видео)

В оккупированном Крыму у здания ФСБ РФ задержали более 40 человек (фото, видео)

Люди пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников.

У здания ФСБ РФ по улице Франко в оккупированном Симферополе задержали более 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины.

Об этом сообщило сообщество "Крымская солидарность" и опубликовало список задержанных.

"У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Также задержали журналистов.

"Так же были задержаны 2 гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты Интернет-издания "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", — говорится в сообщении.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что среди задержанных — председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

Напомним:

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