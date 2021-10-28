В оккупированном Крыму усилили карантин на фоне нового рекорда по COVID-заражениям

В оккупированном Крыму усилили карантин на фоне нового рекорда по COVID-заражениям

Ресторанам и кафе запретили работать ночью, а пожилых людей обязали оставаться дома.

В оккупированном Крыму в четверг, 28 октября, зарегистрировали 681 новый случай заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений на полуострове с начала пандемии.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что общее количество инфицирований увеличилось до 94 665. В то же время от осложнений коронавируса умерли еще 17 пациентов.

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Тем временем подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем приказе запретил развлекательным заведениям работать в выходные, нерабочие и праздничные дни.

Он также обязал рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и другие предприятия общественного питания закрываться после 23: 00 и начинать рабочий день не раньше 08:00.

Кроме того, непривитые российским COVID-препаратом Sputnik V крымчане от 60 лет и лица с хроническими заболеваниями с 30 октября вынуждены будут оставаться дома, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации от коронавируса, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов.

Отмечается, что ограничения не будут касаться медработников и пожилых крымчан, чье присутствие на рабочем месте имеет критическое значение для рабочего процесса.

Кроме того, с 30 октября на территории аннексированного полуострова приостановят действие права льготного проезда для граждан от 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Ранее "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов в документах, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании.

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