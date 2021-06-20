В оккупированном Крыму в "Артеке" зафиксировали вспышку COVID-19

По некоторым данным, коронавирус обнаружили у шестерых детей.

В незаконно аннексированном Крыму на территории детского лагеря "Артек", захваченном оккупантами, подтвердили коронавирус у нескольких детей.

Об этом сообщает "Крыминформ".

Коронавирус подтвержден у шести детей в "Артеке". Зараженных госпитализировали в инфекционную больницу. Всех, кто с ними контактировал, направили в обсерватор.

Представители оккупационных властей подтвердили, что вспышка COVID-19 действительно случилась, но не назвали точное количество заболевших детей. Отмечается, что болезнь у них якобы протекает в легкой форме, пневмонии ни у кого нет.

Напомним, что после незаконной аннексии Крыма детский лагерь попал под контроль оккупационных властей. 22 июня 2016 года ГПУ "Международный детский центр "Артек" возобновил свою работу на базе санаторного комплекса в Пуще-Водице под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Ялте количество пострадавших от потопа возросло до 24-х, два человека пропали без вести.

Керченский нападающий проходил стрелковую подготовку в детском лагере "Артек"

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