В оккупированном Крыму вслед за Керчью затопило Ялту: видео последствий непогоды

По прогнозам синоптиков, дожди в Крыму продолжатся.

В оккупированном Крыму вслед за Керчью затопило Ялту. За шесть часов в городе выпала месячная норма осадков.

Соответствующие видео с последствиями непогоды публикуют местные и российские Telegram-каналы.

Отмечается, что в городе работают мобильные спасательные бригады, а людей призывали не выходить на затопленные улицы, которые местами превратились в бурные реки.

"Плывем. Объезжаем с заместителями город. Службы задействованы, но воды очень много. Самое страшное, что подтапливает хозяйственную зону "Крымэнерго", если ее затопит, то мы останемся без света", — рассказала так называемая "глава администрации Ялты" Янина Павленко.

Стоит отметить, что накануне сильные ливни привели к подтоплению около 300 домохозяйств на востоке Крыма, за ночь в Керчи и прилегающих районах выпало почти две месячные нормы осадков.

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