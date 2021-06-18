В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе и начался пожар

Без газа остались десятки жилых домов и коммунальных объектов.

Во временно оккупированном Луганске на предприятии "Луганскгаз" ночью 18 июня прогремел взрыв. В результате чего без газа остались 20 жилых домов и 21 коммунальный объект.

Об этом написали на странице предприятия в социальной сети.

Как стало известно, происшествие случилось на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров. После взрыва начался пожар, ликвидировать который пожарным удалось только утром.

"По состоянию на 6:30 — пламя удалось погасить. Специалисты предприятия приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Возобновить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте", — отметили в пресс служба предприятия.

Есть ли погибшие и пострадавшие, а также какова причина взрыва, пока неизвестно. На месте работают правоохранители. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в рядах Нацполиции Луганщины служил бывший боевик незаконного вооруженного формирования "Армия Южного Востока". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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