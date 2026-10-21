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- Украина
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В оккупированном Луганске раздались десятки взрывов: под ударом оказался центр связи
Во временно оккупированном Луганске беспилотники атаковали здание бывшего Укртелекома, где расположены структуры, обеспечивающие телекоммуникационные услуги на захваченной Россией территории.
В ночь на 21 октября во временно оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов. Сообщается об атаке украинских беспилотников на здание бывшего Укртелекома, которое в настоящее время используют оккупационные структуры связи.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ .
По информации канала, под ударом оказалось здание, связанное с деятельностью оккупационного оператора "Лугаком", Центра телекоммуникационных услуг, а также Центра информационных технологий и технического обеспечения.
«Лугаком» обеспечивает мобильную связь, доступ в Интернет и передачу данных на временно оккупированной территории Луганской области.
На обнародованных в соцсетях кадрах зафиксирована атака беспилотников. В то же время масштабы возможных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры пока неизвестны.
Официального подтверждения результатов удара от украинского военного командования пока нет.
Подобная атака произошла в оккупированном Донецке
Накануне, 20 октября, мониторинговый канал Exilenova+ сообщал о похожей атаке на объект в оккупированном Донецке.
По информации источника, беспилотники атаковали здание, с адресом которого связаны десятки организаций, в том числе операторы мобильной связи и интернет-провайдеры.
Также сообщалось об ударе по «Углетелекому» — одному из операторов связи на оккупированной Донбассе.
Пока неизвестно, привели ли атаки в Луганске и Донецке к перебоям в работе телекоммуникационных сетей.
Информация о последствиях ударов уточняется.
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