ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В оккупированном Луганске раздались десятки взрывов: под ударом оказался центр связи

Во временно оккупированном Луганске беспилотники атаковали здание бывшего Укртелекома, где расположены структуры, обеспечивающие телекоммуникационные услуги на захваченной Россией территории.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Временно оккупированный Луганск

Временно оккупированный Луганск

В ночь на 21 октября во временно оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов. Сообщается об атаке украинских беспилотников на здание бывшего Укртелекома, которое в настоящее время используют оккупационные структуры связи.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ .

По информации канала, под ударом оказалось здание, связанное с деятельностью оккупационного оператора "Лугаком", Центра телекоммуникационных услуг, а также Центра информационных технологий и технического обеспечения.

«Лугаком» обеспечивает мобильную связь, доступ в Интернет и передачу данных на временно оккупированной территории Луганской области.

На обнародованных в соцсетях кадрах зафиксирована атака беспилотников. В то же время масштабы возможных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры пока неизвестны.

Официального подтверждения результатов удара от украинского военного командования пока нет.

Подобная атака произошла в оккупированном Донецке

Накануне, 20 октября, мониторинговый канал Exilenova+ сообщал о похожей атаке на объект в оккупированном Донецке.

По информации источника, беспилотники атаковали здание, с адресом которого связаны десятки организаций, в том числе операторы мобильной связи и интернет-провайдеры.

Также сообщалось об ударе по «Углетелекому» — одному из операторов связи на оккупированной Донбассе.

Пока неизвестно, привели ли атаки в Луганске и Донецке к перебоям в работе телекоммуникационных сетей.

Информация о последствиях ударов уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия третий раз "захватила" Луганскую область - что говорят в ВСУ

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie