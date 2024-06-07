В оккупированном Луганске россиян накрыла "бавовна": куда прилетело

Во временно оккупированном Луганске 7 июня россиян взбодрил очередная "бавовна". Предварительно атакована нефтебаза оккупантов.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Местные жители пишут о 7 прилетах.

Оккупантов в Луганске посетила утренняя "бавовна"

Агент движения "Атеш" добавляет, что вспыхнул большой пожар в районе Острой Могилы.

"Еще вечер! Будет жарко", – отметили там.

В свою очередь РФ, как всегда, говорит о "работе ПВО". Мол, все летевшие объекты удалось сбить.

Ранее показали спутниковые снимки, свидетельствующие о последствиях удара по аэродрому Луганского авиаучилища.

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