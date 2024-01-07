В оккупированном Мангуше 12 человек отравились водкой из магазина соратника гауляйтера

Все они находятся в тяжелом состоянии, в реанимации

В канун Нового года оккупированном Мангуше, что в Мариупольском районе Донецкой области, 12 человек оказались в реанимации из-за отравления алкоголем. Все они – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Алкоголь продавали в магазине приближенного к гауляйтеру Мангушу Бориса Тримы.

"В канун Нового года в магазине приближенного к гауляйтеру Мангушу Бориса Тримы провели распродажу – 5 бутылок водки за 1 тысячу рублей (500 грн). Результат – 12 почти трупов. Гражданских. Думаете, проверки? Наказание? Нет. Тишина. Все сойдет с рук как обычно. Потому что кошелек гауляйтера неприкосновен. А люди? Кого они там волнуют?", – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе две диверсантки якобы отравили десятки оккупантов.

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