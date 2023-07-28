В оккупированном Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения

Один из них был обнаружен в Приморском районе города.

Стихийное захоронение было найдено рядом со строительством так называемого «нахимовского училища». оккупанты буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.

Таких стихийных захоронений сотни по всему городу.

Ведь во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.

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Тысячи погибших остались под развалинами, тысячи похоронены в братских могилах, а тысячи – без вести пропали.

"Напомним, что по предварительным данным в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек. Но количество жертв может быть в разы больше", — говорится в сообщении.

Напомним, кафиры устроили через Мариуполь самое большое перемещение техники с начала лета (фото, видео).

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