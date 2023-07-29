В оккупированном Мариуполе фактически появился рынок рабов — Андрющенко

В оккупированном Мариуполе фактически появился рынок рабов, где каждый, у кого есть деньги, можешь нанять себе человека на любую работу.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Эта история именно с приездом узбеков началась, когда мариупольцев зимой перестали брать на работу, связанную со строительством. В общем, на любую работу, которая есть в Мариуполе, за редким исключением мариупольцев брать перестали", — сказал он.

Андрющенко заявил, что в городе началась глобальная безработица, а необходимость выживать выгнала людей на улицы. Люди стали собираться в центре города в поисках работы.

"Сюда собирались мариупольцы и утром, в частном порядке можно было нанять на работу. Вслед за ними пришли граждане Российской Федерации, поскольку сейчас с ними Россия делает то же, что до сих пор делала с мариупольцами с точки зрения стимулирования безработицы, они таким образом вытеснили уже оттуда мариупольцев, и теперь каждое утро с утра до вечера ты за 2,5 тысячи рублей можешь нанять себе человека на любую работу", — сказал Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что стихийное захоронение было обнаружено рядом со строительством так называемого «нахимовского училища». Кафиры буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что зафиксировано очередное убийство женщины гражданскими оккупантами в Мариуполе.

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