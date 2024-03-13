В оккупированном Мариуполе нашли еще одно место захоронения

Единичные захоронения находят до сих пор.

В оккупированном русскими захватчиками Мариуполе нашли еще одно место захоронения.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

В городе продолжают находить стихийные места захоронения погибших от российских обстрелов людей. В этот раз могилу обнаружили в Центральном районе, на 23-м микрорайоне.

Соответствующее фото выложили мариупольцы в местных пабликах.

При блокаде и плотных обстрелах люди вынуждены были хоронить погибших во дворах, парках, огородах и других местах.

"Единичные захоронения находят до сих пор. Многие были похоронены в братских могилах или под завалами домов", — добавили в сообщении.

Также мы писали, что российские кафиры во временно захваченном Мариуполе планируют открыть Музей блокады Ленинграда.

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