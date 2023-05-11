В оккупированном Мариуполе захватчики рассказывают детям, как они убивают украинцев

Российские захватчики проходят в школы вместе с боевым оружием.
В Мариуполе российские захватчики проводят с местными детьми так называемые "уроки мужества", на которых рассказывают о том, как они убивают украинцев с помощью дронов.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что захватчики проходят в школу детей с оружием.
"В школы приходят оккупанты и приносят с собой оружие. Так проходят так называемые "уроки мужества". В частности, на них рассказывают детям о дронах, которыми убивают украинцев. К тому же еще и одевают некоторых детей в российскую военную экипировку с георгиевской лентой", – говорится в сообщении.
Городской совет сообщает, что в настоящее время в оккупированном Мариуполе находится около 10 тысяч детей.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила 46-летнего жителя Львовщины, который добровольно присоединился к бандоформированию "Л/ДНР" и в 2022 году в составе российской оккупационной армии воевал против Украины. Он на камеру хвастался обстрелами Мариуполя.
Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мариуполе с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более 1,1 тысяч домов.
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