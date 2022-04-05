В оккупированном Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу в "народной милиции"

В городе хотят подключить русский интернет.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области мужчинам присылают фейковые повестки на службу захватчикам Российской Федерации в так называемой "народной милиции".
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Кроме того, по информации ова, военные страны-оккупантки РФ пытаются подключать в городе российский интернет.
Узнает, что российские войска обстреливают чуть ли не ежедневно и свободную инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов. Разрушения испытывают многие дома, магазины и т.д.
Как сообщалось, на оккупированной территории Запорожья враг размещает вооружение и технику возле человеческих жилищ. Отмечается, что русские захватчики занимаются мародерством и ограблениями. Таким образом, они пытаются улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев".