В оккупированном Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу в "народной милиции"

В оккупированном Мелитополе мужчинам присылают фейковые повестки на службу в "народной милиции"

В городе хотят подключить русский интернет.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области мужчинам присылают фейковые повестки на службу захватчикам Российской Федерации в так называемой "народной милиции".

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Кроме того, по информации ова, военные страны-оккупантки РФ пытаются подключать в городе российский интернет.

Узнает, что российские войска обстреливают чуть ли не ежедневно и свободную инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов. Разрушения испытывают многие дома, магазины и т.д.

Как сообщалось, на оккупированной территории Запорожья враг размещает вооружение и технику возле человеческих жилищ. Отмечается, что русские захватчики занимаются мародерством и ограблениями. Таким образом, они пытаются улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев".

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