В оккупированном Мелитополе начала патрулировать "казачья дружина": ее создали коллаборанты

В оккупированном Мелитополе начала патрулировать "казачья дружина": ее создали коллаборанты

Люди получили новые платежи по заниженным тарифам.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области на патрулирование начала выходить "казачья дружина", созданная из местных коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Местные жители рассказывают, что получили новые платежи за коммунальные услуги. У них понижены тарифы на отопление и водоснабжение. Кроме того, там указано, что оплату необходимо производить только в кассах предприятия.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе россияне украли 3 млн грн, предназначенные для выплаты пенсий. Средства украли из почтового отделения.

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