В оккупированном Мелитополе партизаны парализовали поставки оружия россиянам — мэр

Во временно оккупированном Мелтополе Запорожской области заблокировали поставки оружия захватчикам страны-агрессоры.

Операцию по блокированию поставок оружия и боеприпасов на захваченные территории региона провели украинские спецслужбы совместно с мелитопольскими партизанами.

О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал мэр Иван Федоров.

На днях появилась информация о том, что неизвестные мстители взорвали железнодорожный путь, по которому оккупантам шли поставки вооружения.

"Сегодня спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Спецоперация касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий рашистами... Считаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, которые потеряли. Но сегодня эта операция прошла действительно успешно", – сказал глава города, отвечая на вопрос о взрывах на железной дороге.

По словам Федорова, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан в оккупированных населенных пунктах Запорожья.

Как сообщалось, на Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны. На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.

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