В оккупированном Мелитополе партизаны уничтожили уже около сотни россиян

В оккупированном Мелитополе партизаны уничтожили уже около сотни россиян

Жители оккупированного россиянами Мелитополя продолжают героически противостоять захватчикам страны-террористки.

Во временно захваченном городе действуют партизаны, наносящие военным Российской Федерации урон. Так жители Мелитополя решили ответить оккупантам, действующим в населенном пункте как террористы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

По его словам, с началом оккупации мирные жители оказывали врагу мирное сопротивление. Зато прибегли к партизанству, когда враг начал блокировать митинги людей, стрелять по мелитопольцам и похищать гражданское население.

"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 россиян. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", — подчеркнул городской голова.

Как сообщалось, армия российских оккупантов пытается продвинуться вглубь Запорожской области и не оставляет своих амбиций зайти в областной центр. Захватчики не прекращают обстреливать села вблизи Гуляйполя в Пологовском районе. Отмечается, что иногда интервалы между сериями разрывов снарядов – не более двух минут.

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