В оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии

В оккупированных населенных пунктах российские оккупанты пытаются ввести свои правила и навязать людям собственную идеологию.
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области "новая власть" пытается популяризировать новое идеологическое направление. Горожанам напоминают историю края во время существования Российской империи.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Тогда, к слову, в ее состав входил Мелитопольский уезд.
"Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", — отмечают в ОВА.
Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе российские кафиры раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR. Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские.
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