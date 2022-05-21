В оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии

В оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии

В оккупированных населенных пунктах российские оккупанты пытаются ввести свои правила и навязать людям собственную идеологию.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области "новая власть" пытается популяризировать новое идеологическое направление. Горожанам напоминают историю края во время существования Российской империи.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Тогда, к слову, в ее состав входил Мелитопольский уезд.

"Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", — отмечают в ОВА.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе российские кафиры раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR. Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские.

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