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В оккупированном Мелитополе "проректор" заманивает абитуриенток в бордель (видео)

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В оккупированном Мелитополе "проректор" заманивает абитуриенток в бордель (видео)

Фото: pixabay.com

Девушкам-абитуриенткам предлагают работу в якобы массажном салоне, чтобы оплатить "учебу".

В захваченном Мелитополе оккупанты и коллаборанты открыли бордель в фейковом университете  и вербуют на "работу" абитуриенток.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

Журналисты опубликовали видео разговора абитуриентки и "проректора" Виктора Супруна. Девушка на собеседовании рассказывает, что хотела бы стать педагогом и работать с детьми.

Коллаборант отвечает, что на одно "государственное место" в фейковом вузе якобы претендуют 3 человек. Поэтому предлагает выбирать — либо учеба по контракту, либо подработка в "массажном салоне".

Супрун уверял абитуриентку, что клиенты в салоне постоянные, работы немного, а девушки процессу работы "учатся за два дня".

Девушка ответила, что обдумает предложение. Но фейковый "проректор- сутинер" в ответ прибег к давлению.

"Уже нет времени думать. Желающих очень много", — заявил коллаборант.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе коллаборанты так боятся партизан, что вырезали все кустарники и деревья возле своих подъездов.

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