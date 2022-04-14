В оккупированном Мелитополе россияне украли 3 млн грн для выплаты пенсий

В оккупированном Мелитополе россияне украли 3 млн грн для выплаты пенсий

Средства украли из почтового отделения.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российская армия украла пенсии местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что из одного почтового отделения города россияне украли три миллиона гривен, предназначенных для выплат пенсий и субсидий.

К слову, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что в дальнейшем его организация будет делать все возможное и невозможное, чтобы доставить деньги пенсионерам.

Военные страны-агрессоры угоняют транспортные средства у граждан на оккупированных территориях области. В частности, 9 апреля незаконно завладели двумя грузовиками с прицепом, принадлежавшим жителю Пологи.

Напомним, оставшиеся учителя на оккупированных территориях Запорожской области получат заработную плату в полном объеме, несмотря на вынужденные каникулы. В ОГА сообщают, что каникулы в школах продолжаются до первого мая, но по необходимости их продлят.

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