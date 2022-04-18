В оккупированном Мелитополе российские агенты "идут в народ", чтобы услышать мнения горожан.

В оккупированном Мелитополе российские агенты "идут в народ", чтобы услышать мнения горожан.

Оккупанты заводят разговоры с местным населением и собирают мнения людей.

В Мелитополе Запорожской области, который временно оккупирован войсками РФ, заметили российских "агентов", расспрашивающих местных жителей о настроениях.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал местный журналист.

По его словам, в Мелитополе начали действовать российские "агенты", которые расспрашивают местных жителей по поводу нынешней ситуации в городе и Украине. Они "работают" в общественных местах — на остановках, в парках и т.д.

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"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде — такие люди, которые маскируются под мирных жителей", — рассказал журналист.

По его словам, "агенты" подсаживаются на скамейку к местным и начинают разговор, интересуясь их мнением о том, что происходит в Мелитополе.

"Потом люди видели, что они идут в те здания, где сейчас заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат. Думаю, это просто стиль работы карательных органов России". Они так привыкли у себя собирать информацию», – рассказал корреспондент.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области на патрулирование начала выходить "казачья жена", созданная из местных коллаборантов.