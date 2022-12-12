В оккупированном Мелитополе ВСУ "задвохсотили" аналитическое подразделение ФСБ — Федоров

В оккупированном Мелитополе в Запорожье ВСУ попали в здание, где размещались сотрудники ФСБ России. Они были ликвидированы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В Мелитополе оккупанты продолжают считать потери после удачного обстрела города ВСУ по военным объектам. Среди ликвидированных есть аналитический отдел ФСБ.

"Это было спецподразделение ФСБ, которое отвечает за ведение баз данных, аналитики. Это были программисты, которые предоставляли информацию для дальнейшего террора нашего гражданского населения. Кроме того, это место облюбовали осетины. Здесь они отдыхали, ели, жили. Десятки скорых оттуда уезжали", – прокомментировал Иван Федоров.

Напомним, что в Сватово в Луганской области ночью было громко. ВСУ "химарснули" общежитие, в котором разместились российские оккупанты.

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