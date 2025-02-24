В оккупированном Приморске ФСБшники взорвали взрывчатку в кабинете коллаборанта Подсудевского

На временно оккупированной территории в Приморске Запорожской области в ночь на 23 февраля произошел мощный взрыв. Детонация прошла в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (монофункциональный центр) мои документы" Романа Подсудевского.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Подсудевский — предатель Украины, коллаборант, бывший высокопоставленный чиновник Пограничной службы Украины, сбежавший в оккупированный Крым в 2015 году. Там он некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу "гоблин" и начал сотрудничество с чекистами так называемого" управления ФСБ.

Сообщается, что внутри вражеских кланов ФСБ, работающих на временно оккупированных территориях, идет борьба за контроль над финансовыми ресурсами в Запорожской области. Взрыв в кабинете организовали сотрудники ФСБ из Москвы, чтобы дать сигнал Подсудевскому и его поддерживателям о необходимости снизить свою активность и слушаться старших. После взрыва в руководстве ФСБ начали внутренние проверки.

Напомним, ранее мы писали, что в центре временно оккупированного Донецка взорвали автомобиль с начальником Оленовской колонии.

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