В оккупированном провалился курортный сезон: в CNN назвали причину

В этом году ситуация для туристов в Крыму значительно хуже, чем в прошлом.

В оккупированном Крыму в этом году провалился курортный сезон. В частности, в отелях упали цены на 30% по сравнению с 2022 годом из-за падения спроса.

Об этом рассказала россиянка Светлана, ранее работавшая менеджером в крымском туристическом агентстве, передает CNN.

"Недавно снова поехал туда в надежде, что все скоро закончится, и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится", – поделилась она.

Россиянка говорит, что время, проведенное на полуострове, ей не понравилось.

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"Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, бегущих с перепуганными глазами, от военной техники, которая несколько раз чуть не раздавила меня", — сказала Светлана.

Более того, она добавила, что бронетранспортер окупантов едва не столкнулся с ее машиной.

Отметим, что во второй половине июля в оккупированном Крыму количество туристов сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.

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