В парке комментировать произошедшее отказались.

В оккупированном Россией Крыму в парке львов "Тайган" тигр откусил годовалому ребенку палец.

Об этом сообщают оккупационные СМИ и телеграм-каналы.

Так, как пишет "Крым Оперативный", очевидцы рассказали, что родители преподнесли ребенка к клетке и предложили покормить тигра мясом. Якобы, когда хищник взял еду, вместе с мясом он откусил и палец мальчика.

В свою очередь 22-летняя мать мальчика утверждает, что перед клеткой не было заграждения, а тигр прыгнул сверху и потянул ребенка к себе. Также она рассказала, что в парке на момент происшествия не было медработников.

По данным Shot_shot, сейчас ребенок в больнице — после операции он в сознании, чувствует себя нормально. А полиция посоветовала матери не подавать заявление, поскольку вины парка в случившемся нет.

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