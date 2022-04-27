В оккупированном селе Запорожской области россияне ведут перепись населения и роют траншеи, чтобы скрыть технику

В оккупированном селе Запорожской области россияне ведут перепись населения и роют траншеи, чтобы скрыть технику

Российские оккупанты не прекращают совершать кражи в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

В занятом россиянами деревне Конские Роздоры, что в Пологовском районе Запорожской области, российские оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

По сообщениям местных жителей, русские военные поселились в школе, больницы и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.

Также на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики страны-террористки пытаются вести российское телерадиовещание. Запорожская военная администрация напоминает, что ведущие украинские телеканалы раскодировали свои сигналы на спутнике.

Как сообщалось, в Запорожской области оккупанты не покидают попыток проводить наступательные действия в восточных районах области. Наиболее активные боевые столкновения и постоянные обстрелы проходят в районе Гуляйполя. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону.

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