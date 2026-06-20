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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

В оккупированном Севастополе ночью началась настоящая паника из-за атаки беспилотников.

В оккупированном Севастополе ночью раздалась тревога из-за атаки беспилотников — российская ПВО, мобильные группы и даже стрелковое оружие работали по целям над городом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Севастополь

Севастополь / © Getty Images

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отражают атаку, а над городом работает ПВО и мобильные огневые группы. По его словам, уже сбиты два беспилотника в районе Северной стороны города.

Оккупационная администрация срочно призвала жителей покинуть открытые просторы и находиться в безопасных местах.

Также оккупанты сообщают, что их военные ведут огонь по дронам из разных средств поражения, в том числе даже из стрелкового оружия.

Судя по экстренным сообщениям и призывам к населению, в Севастополе этой ночью россияне снова устроили истерику из-за атаки БпЛА.

Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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