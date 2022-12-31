В оккупированном Севастополе продают календари на 2023 год с затонувшим крейсером "Москва": видео

Такой календарь может являться символическим намеком на бесславную судьбу российских оккупантов в Крыму в новом году.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который пустили на дно Черного моря украинские военные точным выстрелом ракеты, стал символом нового 2023 года во временно оккупированном Крыму.

Как свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Крымский ветер", ушедший в известном направлении, четко обозначенном защитниками острова Змеиный, российский корабль "украшает" календари на 2023 год.

В подписи к видео указано, что такие символические календари, вероятно, намекающие на бесславную судьбу российских оккупантов в Крыму в новом 2023 году, продают в Севастополе возле Малахова кургана.

Как известно, крейсер "Москва" больше никогда не появится на поверхности Черного моря и осмотреть его снова будет возможность только после освобождения Украины во время специального подводного туризма.

Однако его изображения сохранились на знаменитой украинской марке да еще вот на таких календарях.

Ранее башкирское издание проиллюстрировало поздравление с днем ВМФ России картинкой с изображением российского крейсера "Москва", который был потоплен украинскими ракетами.

Напомним, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

На следующий день в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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