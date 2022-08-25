В оккупированном Северодонецке расклеили открытки с поздравлением ко Дню Независимости (фото)

На временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть, где они.

В Северодонецке снова напомнили о себе партизаны. Проукраинские жители расклеили открытки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На улицах оккупированного города появились открытки с поздравлениями с Днем Независимости Украины. В областном центре четкая проукраинская позиция, как и по всей Луганщине, иначе и быть не может. Ждем деоккупацию", — говорится в сообщении Гайдая.

Как сообщалось, в Лисичанске проукраинские жители расклеили листовки с "приветами" коллаборантам. На одну из открыток поместили фото оккупационного "мэра" Андрея Скорого. Мол, предатель еще недолго будет с портфелем. "

Кроме того, ранее улицы Троицкого Луганской области усеяны "поздравительными" открытками для россиян.

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