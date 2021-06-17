В оккупированном Симферополе самолет с пассажирами при посадке выкатился за пределы полосы (фото)

Никто не пострадал, но полоса временно заблокирована.

Самолет авиакомпании Pegas Fly выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту оккупированного Россией Симферополя во время посадки. Никто из пассажиров, по предварительным данным, не пострадал.

Об этом пишут росСМИ.

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Boeing 767-300 приземлился в 10:19 17 июня, но после посадки экипаж доложил о том, что лайнер выкатился за пределы ВПП. В итоге правая и передняя стойки шасси оказались на земле.

Никто пассажиров не пострадал. Предварительно, на борту было 284 человека. Взлетно-посадочная полоса пока перекрыта, более 10 рейсов ожидают разрешение на посадку, три из них перенаправлены в воздушную гавань Анапы.

Сейчас специалисты осматривают самолет. Подробности инцидента уточняются. В так называемом аэропорту уверяют, что сама полоса находилась в нормативном состоянии — пригодном для осуществления взлетов и посадок.

Напомним, осенью прошлого года во Львове во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034). Произошло это из-за сложных погодных условий.

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