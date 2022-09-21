В оккупированном Торезе в Донецкой области организовали тренировочный лагерь для заключенных — разведка

На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза Донецкой области оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных, чтобы потом бросить их на фронт.

В настоящее время идет отправка в лагерь "личного состава". Уголовная статья и срок заключения преступников не влияют на отбор.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории оккупированной "ДНР". "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС" РФ, – говорится в сообщении.

Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, есть лишь небольшое количество желающих подписать контракт.

Кроме того, руководство террористической организации "ДНР" отменило действие ранее выданных "документов" об отсрочке/освобождении от "мобилизации". В связи с этим, боевики планируют "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливается".

В разведке также добавляют, что находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

"В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд с без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов нужно сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возвращения к месту регистрации", — добавили в ГУР.

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