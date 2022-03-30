В оккупированной Балаклее неизвестный герой взобрался на крышу админздания и срывал оттуда тряпку оккупантов (видео)

Парень поднялся на крышу здания и срывал флаг РФ, который успели нацепить оккупанты.
В Харьковской области в оккупированных населенных пунктах оккупанты в первую очередь развешивают свои флаги. Впрочем, украинцы находят способ снять трехцветную тряпку.
Видео, как неизвестный храбрец срывает флаг РФ во временно оккупированной Балаклее, разместили в Сети.
На кадрах видно, как парень с хорошей физической подготовкой залез на крышу админздания, и прыгая по выступам и преодолевая препятствия, взобрался на флагшток и попробовал снять российскую тряпку.
После этого парень так же легко вернулся, откуда пришел.
Кто этот герой, неизвестно.
Напомним, что американский бренд Rowing Blazers создал футболку в поддержку Украины. На изделии есть сине-желтый флаг, который держит мужчина. Автором изображения стал модный иллюстратор Ричард Хейнс.