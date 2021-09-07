В оккупированной части Луганской области в аварии на шахте погибли девять горняков — СМИ

В оккупированной части Луганской области в аварии на шахте погибли девять горняков — СМИ

Всего в клети находились 25 горняков.

На оккупированной территории Луганской области в понедельник, 6 сентября, в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Вознесеновке погибли девять человек.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что всего в транспортной кабине находились 25 горняков.

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Подробностей инцидента и информации о других пострадавших пока нет. Следите за обновлениями.

Ранее сообщалось о взрыве на шахте "Покровское" в Донецкой области, в результате которого погибли шесть человек, а еще четверо получили травмы.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия).

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