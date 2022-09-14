В оккупированной Горловке "военные" получили приказ собрать 6 тысяч мобилизованных — Генштаб

На оккупированных территориях Донбасса скоро не останется мужского населения.

Местные военкоматы получили приказ мобилизовать большое количество мужчин. Только в Горловке и вокруг должны собрать 6 тысяч человек.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты пытаются пополнить резервы заключенными, алкоголиками и наркоманами.

О проблемах с комплектованием подразделений личным составом оккупантов свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка.

"Местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с "милицией" до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что в свою очередь вызывает массовое недовольство местных жителей", — отметили в Генштабе.

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