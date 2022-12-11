В оккупированной Кадиевке ВСУ "химарснули" гостиницу с "вагнеровцами"

В Луганской области "вагнеровцам" досталось от ВСУ.

В оккупированной Кадиевке этой ночью произошел "хлопок". Прилетело в гостиницу, где размещались бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают пропагандистские телеграммы-каналы.

Отмечается, что прилет произошел в гостиницу Гостевой дом Жданова в Кадиевке.

Как сообщают пропагандисты, удар был нанесен с РСЗО HIMARS. В здании находились бойцы ЧВК «Вагнер».

О потерях оккупантов не сообщается, но, судя по остаткам гостиницы, "вагнеровцам" изрядно досталось от ВСУ.

Напомним, что в Украине ВСУ "задвохсотили" командира вертолетного полка России. Он был на пенсии. но пошел на войну в Украину в составе ППК "Вагнер".

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