В оккупированной Каменце-Днепровской в Запорожской области россияне похитили более 60 тонн пшеницы

В оккупированной Каменце-Днепровской в Запорожской области россияне похитили более 60 тонн пшеницы

На временно оккупированных территориях россияне занимаются грабежом и мародерством, а также ограничивают передвижение местных жителей.

В захваченном городе Камянка-Днепровская, что в Запорожской области, оккупанты грабят людей. Из местного из сельхозобщества похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

Об этом сообщили 29 апреля в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на временно занятых территориях оккупационные власти осуществляют меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины.

Как сообщалось, российская оккупационная администрация на захваченных территориях в Луганской области заставляет местных фермеров приступить к посевным работам. В частности, подобные факты фиксируют в Сватовском районе. Захватчики страны-агрессорки обещают, что обеспечат фермеров топливом. Впрочем, за это большая часть собранного урожая будет изъята на собственные нужды.

Читайте также: