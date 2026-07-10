ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

В оккупированной Керчи раздались громкие звуки: что известно

Во временно оккупированной Керчи местные жители сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. Пока информации о причинах и возможных последствиях нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Крым

Крым / © Жовта стрічка

Во временно оккупированной Керчи местные жители сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. Пока официальной информации о причинах и возможных последствиях нет.

Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчика.

По предварительным данным, в городе было слышно так называемые «бахи». Других деталей пока не приводят.

Информация о возможных попаданиях, работе ПВО или повреждении объектов уточняется.

Напомним, в последние дни во временно оккупированном Крыму неоднократно сообщали о взрывах, работе российской ПВО и пожаре в районах военных объектов оккупантов.

Атаки ВСУ — последние новости

Напомним, ВСУ системно уничтожают военные объекты, энергетику и логистику оккупантов в Крыму. В ночь на 7 июля украинские бойцы поразили восемь танкеров «теневого флота» и паром в Азовском море. Также были атакованы подстанции, железнодорожные мосты и позиции ПВО. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму и на юге.

Также 8 июля украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО, где возник мощный пожар. Предприятие производит бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты. Российские власти, как всегда, официально последствия не комментируют.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie