В оккупированной Керчи раздались громкие звуки: что известно

Крым / © Жовта стрічка

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Во временно оккупированной Керчи местные жители сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. Пока официальной информации о причинах и возможных последствиях нет.

Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчика.

По предварительным данным, в городе было слышно так называемые «бахи». Других деталей пока не приводят.

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Информация о возможных попаданиях, работе ПВО или повреждении объектов уточняется.

Напомним, в последние дни во временно оккупированном Крыму неоднократно сообщали о взрывах, работе российской ПВО и пожаре в районах военных объектов оккупантов.

Атаки ВСУ — последние новости

Напомним, ВСУ системно уничтожают военные объекты, энергетику и логистику оккупантов в Крыму. В ночь на 7 июля украинские бойцы поразили восемь танкеров «теневого флота» и паром в Азовском море. Также были атакованы подстанции, железнодорожные мосты и позиции ПВО. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму и на юге.

Также 8 июля украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО, где возник мощный пожар. Предприятие производит бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты. Российские власти, как всегда, официально последствия не комментируют.

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