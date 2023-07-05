В оккупированной Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза: фото и видео

Кроме мощного пожара, в результате взрыва в одном из районов города исчезло электроснабжение.
В среду, 5 июля, мощный взрыв прогремел во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. После взрыва начался мощный пожар на местной нефтебазе.
Видео и фото возгорания публикуют в Telegram-каналах.
Оккупационные власти сообщают, что, кроме пожара на нефтебазе, в жилом районе "поселок Крупской" частично отсутствует электроснабжение.
По информации российских пропагандистов, причиной ЧП стал обстрел со стороны ВСУ.
Официальных сообщений от украинских военных о пораженных вражеских целей на территории временно оккупированной Макеевки пока не было.
Напомним, накануне, 4 июля, спикеры ВСУ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов в Макеевке.
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